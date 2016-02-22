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ميدو يجيب - أيهما أفضل للأهلي والزمالك.. المدرب المصري أم الأجنبي؟

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ميدو يجيب - أيهما أفضل للأهلي والزمالك.. المدرب المصري أم الأجنبي؟ ميدو يجيب - أيهما أفضل للأهلي والزمالك.. المدرب المصري أم الأجنبي؟

أبدى أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق رأيه في هوية المدير الفني الأنسب لقيادة كبيري كرة القدم المصرية.

وأقيل ميدو من تدريب الزمالك عقب خسارته لمباراة القمة أمام الأهلي ليتولى محمد صلاح المهمة بصفة مؤقتة.

ويبحث الأهلي والزمالك حاليا عن مدرب أجنبي ليقود فريقيهما في الفترة المقبلة بعدما رحل جوزيه بيسيرو عن الأول ليتولى عبد العزيز عبد الشافي المهمة.

وقال ميدو عبر قناة صدى البلد:"المصري أم الأجنبي؟ الأمر يعود لإمكانيات المدرب نفسه".

وأضاف "قد يمتلك مدربا مصريا إمكانيات أفضل من الأجنبي بكثير والعكس صحيح".

وأردف "الميزة في الأجنبي هو أن الضغوط التي يشعر بها تكون أقل بكثير من المصري".

وعن وجهته التدريبية المقبلة أوضح "لم أحسم قراري بعد، سأفكر جديا قبل اتخاذه. لقد أثبت نفسي في الفترة الماضية في مدة وجيزة في مكانين صعبين مثل الإسماعيلي والزمالك".

وأتم "لن أقبل قيادة فريق في منتصف الطريق، مع بداية الموسم الجديد سنرى".

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فيديو اليوم السابع