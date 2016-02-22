القماش: مروان محسن رقم 1 في مصر.. وهذه مشكلة كريم بامبو

أشاد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي بثنائي الفريق مروان محسن رأس الحربة، والجناح الشاب كريم بامبو.

وقال القماش في تصريحات لقناة (النهار اليوم):"مروان محسن عاد من معسكر المنتخب الشهر الماضي بمعنويات عالية، ومع احترامي للجميع فهو المهاجم رقم 1 في مصر".

وأضاف "مروان يتميز بالروح العالية، وأداء الأدوار الدفاعية بكفاءة، وهذه ميزة نادرة في المهاجمين، وفعال على المرمى بالرأس والقدم، لذا لا بد أن يستفيد به المنتخب الفترة القادمة".

وانتقل مدرب الدراويش للحديث عن كريم بامبو، مؤكدًا أنه يثق في إمكانياته، ولكن مشكلته الوحيدة هي الوقت، لأنه يحتاج لتأهيل ليكون قادرًا على الأداء بكفاءة عالية.

وواصل "إذا استعاد بامبو لياقته، سيكون عنصرًا فعالاً للغاية بصفوف الإسماعيلي".

وكان كريم بامبو وقع للإسماعيلي عقدًا مدته موسمين ونصف بعد رحيله عن الأهلي، وابتعاده عن الملاعب فترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.