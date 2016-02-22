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دراسة: القهوة تساعد فى علاج تليف الكبد الناجم عن تعاطى الكحوليات

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دراسة: القهوة تساعد فى علاج تليف الكبد الناجم عن تعاطى الكحوليات دراسة: القهوة تساعد فى علاج تليف الكبد الناجم عن تعاطى الكحوليات
بشرى سارة لعشاق القهوة خاصة ممن يعتادوا تعاطى الكحوليات، فقد توصلت الأبحاث الطبية إلى أن احتساء القهوة فى الصباح تقلل الآثار السلبية للكحوليات على الكبد.

وكشفت دراسات تحليلية سابقة أن تناول القهوة يمكن ان يقلل من احتمالات تليف الكبد، وهو المرض الذى يقتل الآلاف من الأشخاص فى المملكة المتحدة سنويا، وأكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

وشملت الدراسة، التى أجريت على أكثر من 430 ألف شخص وعانى نحو 20 ألفا منهم من تليف الكبد، فعالية تناول القهوة فى خفض خطر الإصابة بالمرض اللعين، حيث تم تخفيض الخطر بنسبة 22% من خلال كوب واحد من القهوة، وبنحو 43% مع كوبين، لتصل النسبة إلى 57% مع تناول 3 أكواب و65% مع 4 أكواب، مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولون القهوة على الإطلاق.

وشددت الأبحاث - المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الأمراض الهضمية" - على الروابط القوية بين طول فترة استهلاك القهوة وبين تراجع خطر تليف الكبد بصورة ملموسة.

ومن ناحية أخرى، أشار الباحثون فى جامعة "ساوثامبتون" البريطانية، إلى أن القهوة خليط معقد يحتوى على المئات من المركبات الكيميائية، ومسئولة عن حماية الكبد، موضحين أنه بالرغم من احتواء القهوة على مركبات لها تأثير مضاد للأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، فهى تعمل على تراجع الضرر المنهجى الناجم عن زيادة الوزن والإفراط فى تناول الكحوليات أو فى حال إتباع نظام غذائى غير صحى.

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مصر 365