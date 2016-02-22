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أطعمة تكافح سرطان الرئة والثدى.. كل خضراوات ملونة وحبوب الكاملة

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أطعمة تكافح سرطان الرئة والثدى.. كل خضراوات ملونة وحبوب الكاملة أطعمة تكافح سرطان الرئة والثدى.. كل خضراوات ملونة وحبوب الكاملة
كشف الموقع الأمريكى"livestrong"، فى تقرير نشره مؤخرا عن قائمة أطعمة تكافح خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدى، وتشمل:

1- الفواكه والخضراوات الملونة:


> الفواكه والخضراوات تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تدعم قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والحد من الأعراض، والخضروات والفاكهة الملونة تمد الجسم بقدر كبير من المواد المضادة للأكسدة ومنها الطماطم والتوت والفلفل.

2 - الحبوب الكاملة:


>توفر الحبوب الكاملة المزيد من المواد الغذائية والكربوهيدرات للجسم بما فيها المواد المضادة للأكسدة، ووجد الباحثون صلة قوية بين اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان .

3 - الأغذية الغنية بالبروتين:


> أكد التقرير أن تناول قدر كاف من البروتين يجعل بعض علاجات السرطان أكثر فعالية ومن المصادر الغنية بالبروتين البيض ومنتجات الألبان واللحوم، لكن يجب الحد من البروتينات التى تحوى المشبعة كاللحوم والدجاج المقلى، ومن أفضل مصادر البروتين النباتى الفول والعدس .

4 - تناول الدهون من النباتات:


>أثبتت تقارير المعهد القومى للسرطان أن الحصول على الزيوت النباتية الأساسية من النباتات كالمكسرات والأفوكادو، تمد الجسم بدهون صحية، وتعد مصادر غنية بالأليافوالمواد المضادة للأكسدة والجلوتاثيون، التى تكافح الخلايا السرطانية .

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مصر 365

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