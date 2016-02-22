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ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة التصنيف العالمي للتنس

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ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة التصنيف العالمي للتنس ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة التصنيف العالمي للتنس

لاعب النتس الصربي نوفاك ديوكوفيتش

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين مع صدور القائمة الجديدة يوم الاثنين.

وظل البريطاني أندي موراي في المركز الثاني يليه السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث دون تغيير أيضا.

ويبلغ الرصيد الحالي لديوكوفيتش 16790 نقطة بينما يبلغ رصيد موراي 8855 نقطة.

وحافظ السويسري ستانيسلاس فافرينكا على موقعه في المركز الرابع بينما جاء الاسباني رفائيل نادال في المركز الخامس تماما كما كان في القائمة الماضية.

وتقدم الياباني كي نيشيكوري إلى المركز السادس بعد أن كان سابعا في القائمة السالفة تلاه التشيكي توماس برديتش الذي تقدم مركزا وحيدا أيضا.

وتراجع الاسباني ديفيد فيرير مركزين ليحتل المركز الثامن بينما ظل الفرنسيان جو ويلفريد تسونجا وريشار جاسكيه في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب دون تغيير.

 

 

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