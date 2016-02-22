19 قتيلاً و200 جريحًا حصيلة جديدة للمواجهات في الهند

ارتفعت حصيلة المواجهات في شمال الهند إلى 19 قتيلاً و200 جريح، بحسب مسؤول من الحكومة المحلية، اليوم الإثنين، مشيراً إلى أن “الوضع بات هادئاً”.

وفي بعض المناطق، رفع حظر التجول الذي فرض منذ اندلاع اعمال العنف الجمعة في ولاية هاريانا، خلال تظاهرات لافراد من طبقة جات، بحسب السلطات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح ب. ك. داس المسؤول الكبير في وزارة الداخلية لولاية هاريانا “قتل 19 شخصاً وأصيب أكثر من 200 بجروح”.

وأضاف المسؤول “وقعت مواجهات في بعض أحياء منطقة بيواني خلال الليل، ولا يزال حظر التجول سارياً، إلا أنه رفع في مناطق أخرى، ويتظاهر أفراد من هذه الطبقة منذ أيام للمطالبة بحصص من الوظائف الرسمية، ومقاعد جامعية لأبنائهم.

لكن سياسة تخصيص الحصص للفقراء التي اعتمدتها السلطات لإنهاء حالات التمييز ضد أفراد الطبقات الدنيا، تسبب امتعاضاً بين أفراد طبقة جات، الذين يقيمون في الأرياف ويقولون إنهم “لا يستفيدون منها”.

وتأثرت العاصمة الهندية بهذا التوتر وهي تعاني من أزمة مياه، بعد أن أغلق عدد من مثيري الشغب قناة لجر المياه في هاريانا.

وعقب اجتماعات طارئة أعلن كبير الوزراء في نيودلهي، ارفيند كيجريوال، عن تقنين المياه في المدينة، وقال إن “المدارس ستغلق الإثنين للحفاظ على المخزون”.