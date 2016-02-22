تياجو سيلفا مازحا: ربما لو فزنا بدوري الأبطال سيرحل إبراهيموفيتش

أشاد تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بزميله زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم تتضح الرؤية بالنسبة له مع بطل فرنسا، هل سيجدد عقده أم سيرحل الصيف المقبل؟

وينتهي عقد الدولي السويدي مع سان جيرمان الموسم الحالي ولم يجدد عقده حتى الآن، وأشارت عدة تقارير إلى إمكانية رحيله عن الفريق وإلى رغبة جوزيه مورينيو في اصطحابه لمانشستر يونايتد إذا تولى مهمة الأخير الموسم المقبل.

وقال سيلفا للصحفيين:"ماذا أقول عن إبراهيموفيتش؟ هو لاعب ممتاز يقوم بأشياء رائعة".

وأضاف "أعتقد أنه سيستمر على هذا المستوى حتى نهاية الموسم الحالي. بإمكانه تجديد عقده لكنني لست الشخص الذي سيقرر ذلك".

وأردف مازحا "ربما يغادر الفريق إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا".

وتفوق سان جيرمان 2-1 على ضيفه تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي الأبطال الأسبوع الماضي، وسيخوض مباراة العودة يوم 9 مارس المقبل في ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.