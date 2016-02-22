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رئيس النادي: نجومنا اختاروا برشلونة على عروض أخرى أكبر.. فهل يرحلون الآن؟

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رئيس النادي: نجومنا اختاروا برشلونة على عروض أخرى أكبر.. فهل يرحلون الآن؟ رئيس النادي: نجومنا اختاروا برشلونة على عروض أخرى أكبر.. فهل يرحلون الآن؟

استبعد جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة إمكانية رحيل أحد نجوم الفريق إلى أندية أخرى إذا تلقوا عرضا ماليا مغريا.

وقال بارتوميو إن قيمة برشلونة هي التي تجذب إليه اللاعبين رغم قدرة فرق أخرى على منحهم مقابل مادي أكبر.

وتناولت تقارير أوروبية عديدة إمكانية رحيل ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو بوسكيتس وغيرهم من اللاعبين عن الفريق لأسباب مختلفة منها القدرة الشرائية الكبيرة التي تملكها أندية أخرى في أوروبا.

ومنها انتقال مدرب البلاوجرانا السابق جوسيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم المقبل، ومنها قضية نيمار المتعلقة بصفقة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة والتي قد تدفعه للرحيل عن إسبانيا.

وقال بارتوميو لصحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"نعلم أن ميسي بإمكانه تقاضي مال أكثر في فرق أخرى، أو نيمار أو بوسكيتس أو جيرار بيكيه أو لويس سواريز".

وأضاف "نيمار على سبيل المثال عندما أتى لبرشلونة كانت لديه عروضا أفضل من فرق أخرى، سواريز نفس الأمر".

وتابع "لقد اختاروا برشلونة لأنه جاذب للاعبين، نحن أكثر من مجرد ناد".

وأردف "نحن واثقون لأننا نعلم أن لاعبينا سعداء في النادي وفي المدينة، يستمتعون بالرياضة ويستمتعون بمهنتهم، يعملون كوحدة واحدة مثل المجموعة".

وواصل "لذا نحن واثقون أن اللاعبين لن يرحلوا، لن يغيروا رأيهم بسبب المال".

وأتم "ميسي قال منذ أيام أن برشلونة هو النادي الأوروبي الوحيد الذي سيلعب له، لو أن هناك أحدا مهتم بضمه فلينس الأمر، لقد قال هو ذلك وليس أنا".

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