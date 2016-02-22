يديعوت:وزارة التعليم الإسرائيلية تنظم رحلات مجانية للأطفال للقدس لربطهم بها

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن وزير التعليم الإسرائيلى "نفتالى بنيت" قرر أن يكون العام الدراسى المقبل (2016 – 2017 ) هو "عام القدس"، حيث سيتم التسويق لبرنامج دراسى متكامل خلال هذا العام عن المدينة يبدأ بالمرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت الصحيفة أن السبب الرئيسى فى هذه الخطة هو مرور 50 عاما على الاستيلاء على المدينة، وسيتم تنظيم رحلات لتعريف الأطفال بالموروثات – على حد زعمه – حيث سيتم تعليمهم بداية بناء المدينة وما مرت بها من أحداث.
وأوضحت الصحيفة أن من ضمن البرنامج أيضا التأكيد على ارتباط المدينة بالتوراة، وكذلك التعريف بالطبيعة الجغرافية لها ، كما سيتم تنظيم رحلات مجانية للطلاب الإسرائيليين للتعريف بالمواقع الأثرية بالقدس، من بينها البلدة القديمة والمعابد اليهودية والمحاكم.