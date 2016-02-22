يديعوت:وزارة التعليم الإسرائيلية تنظم رحلات مجانية للأطفال للقدس لربطهم بها

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن وزير التعليم الإسرائيلى "نفتالى بنيت" قرر أن يكون العام الدراسى المقبل (2016 – 2017 ) هو "عام القدس"، حيث سيتم التسويق لبرنامج دراسى متكامل خلال هذا العام عن المدينة يبدأ بالمرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.

وأضافت الصحيفة أن السبب الرئيسى فى هذه الخطة هو مرور 50 عاما على الاستيلاء على المدينة، وسيتم تنظيم رحلات لتعريف الأطفال بالموروثات – على حد زعمه – حيث سيتم تعليمهم بداية بناء المدينة وما مرت بها من أحداث.

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن البرنامج أيضا التأكيد على ارتباط المدينة بالتوراة، وكذلك التعريف بالطبيعة الجغرافية لها ، كما سيتم تنظيم رحلات مجانية للطلاب الإسرائيليين للتعريف بالمواقع الأثرية بالقدس، من بينها البلدة القديمة والمعابد اليهودية والمحاكم.