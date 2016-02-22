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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية الشهيد على أحمد إلى عميد

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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية الشهيد على أحمد إلى عميد الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بترقية الشهيد على أحمد إلى عميد
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارا بترقية الشهيد العقيد على أحمد فهمى سعيد عبد المنعم عبد الرحيم، الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة سابقا- استثنائيا- إلى رتبة العميد.

جاء ذلك قرار وزير الداخلية، عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كرم العميد على أحمد فهمى سعيد عبد المنعم عبد الرحيم، من قطاع أمن الجيزة، الذى استشهد 9 يناير الجارى، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية، خلال حفل عيد الشرطة.
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