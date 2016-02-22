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رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى لدعمه المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس

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رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى لدعمه المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس رئيس الوزراء يشكر الرئيس السيسى لدعمه المؤتمر العالمى الأول لقناة السويس
توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس ومشروعات التنمية والتقدم.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء، بالشكر أيضا إلى هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية والشعب المصرى، قائلا: مشروع قناة السويس الجديدة مثل نقطة انطلاق لمشروع عملاق فى قناة السويس، بما ينعكس إيجابا على حركة التجارة العالمية.

وأشار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، كان واحدا من التحديات الحقيقية، وأثبت جدراتنا أمام العالم كله، قائلا: "نقيم المشروعات الكبرى فى ربوع الوطن لننعم بروعة الموقع الفريد فى قلب العالم لقناة السويس لتصبح ملتقى للاستثمارات.

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