وزير النقل يعلن الانتهاء من إعداد خطة استراتيجة لتطوير صناعة النقل حتى2030

أعلن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، انتهاء الوزارة من وضع استراتيجة لتطوير صناعة النقل فى مصر ، بما فيها النقل البحرى، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى 2030، وبما يحول هيئات الوزارة إلى هيئات اقتصادية.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول لقناة السويس فى أحد فنادق القاهرة، أنه تم الاستعانة بنخبة من الخبراء فى إعداد هذا البرنامج، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجة تشمل تدريب العنصر البشرى وتوفير عناصر السلامة وإنشاء أول جامعة متخصصة فى النقل وتطوير الموانئ المصرية لتصبح موانئ لوجستية، مشيرا إلى أن الوزارة اهتمت بالتشريعات البحرية بما يسهل بتملك السفن ويعزز التنافسية.

- مميش: نهدف لتعزيز دور قناة السويس فى خدمة التجارة الدولية والاقتصاد

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