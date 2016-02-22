مناورات إسرائيلية أمريكية للدفاع عن تل أبيب ضد هجمات الصواريخ البالستية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلى والأمريكى بدأوا مساء أمس، الأحد، المناورات المشتركة "جونيفر كوبرا 16" بمشاركة 1700 جندى أمريكى، بهدف تطوير التعاون والتنسيق بين الجيشين ورفع كفاءة صد أى هجوم بصواريخ بالستية.

وأضافت الصحيفة أن المناورات تجرى كل عامين بين الجيشين، حيث بدأت أول مرة فى عام 2001، موضحة أنه سيتم التدريب فى هذه المرة على سيناريو محتمل على إطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل، وسيشارك فى المناورات المنظومات الدفاعية مثل القبة الحديدية- حيتس – الصولجان السحرى ومنظومات أخرى لن يكشف عنها.

وتابعت الصحيفة أن هذه المناورات خطوة إضافية فى العلاقات الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن، وفرصة بين الجيشين للتنسيق فى حالة التعرض لأى هجوم.

من ناحية أخرى، قال مسئول عسكرى أمريكى إن دعم إسرائيل فى الدفاع عن نفسها جزء لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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