أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مناورات إسرائيلية أمريكية للدفاع عن تل أبيب ضد هجمات الصواريخ البالستية

Google+ Print
مناورات إسرائيلية أمريكية للدفاع عن تل أبيب ضد هجمات الصواريخ البالستية مناورات إسرائيلية أمريكية للدفاع عن تل أبيب ضد هجمات الصواريخ البالستية
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلى والأمريكى بدأوا مساء أمس، الأحد، المناورات المشتركة "جونيفر كوبرا 16" بمشاركة 1700 جندى أمريكى، بهدف تطوير التعاون والتنسيق بين الجيشين ورفع كفاءة صد أى هجوم بصواريخ بالستية.

وأضافت الصحيفة أن المناورات تجرى كل عامين بين الجيشين، حيث بدأت أول مرة فى عام 2001، موضحة أنه سيتم التدريب فى هذه المرة على سيناريو محتمل على إطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل، وسيشارك فى المناورات المنظومات الدفاعية مثل القبة الحديدية- حيتس – الصولجان السحرى ومنظومات أخرى لن يكشف عنها.

وتابعت الصحيفة أن هذه المناورات خطوة إضافية فى العلاقات الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن، وفرصة بين الجيشين للتنسيق فى حالة التعرض لأى هجوم.

من ناحية أخرى، قال مسئول عسكرى أمريكى إن دعم إسرائيل فى الدفاع عن نفسها جزء لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.


>- مشروع قرار بالكنيست يطالب بعدم إشراف نتنياهو على الموساد والشاباك
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365