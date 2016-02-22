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مصدر رسمى يمنى ينفى احتجاز وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة

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مصدر رسمى يمنى ينفى احتجاز وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة مصدر رسمى يمنى ينفى احتجاز وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة

نفى مصدر يمنى رسمى صحة ما تردد عن احتجاز اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية واللواء أحمد سيف اليافعى رئيس المنطقة العسكرية الرابعة باليمن فى القصر الرئاسى بالمعاشيق فى عدن.

وقال الدكتور محمد مارم مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن ما حدث هو انتقال وزير الداخلية ورئيس المنطقة العسكرية الرابعة إلى القصر بسبب غياب الرئيس هادى ونائب الرئيس خالد بحاح مما استلزم انتقال عدد من أبرز قيادات الدولة بالقصر للإشراف شخصيا على الوضع العام بعدن والمحافظات الأخرى والمشاركة فى غرفة العمليات الحكومية الموجودة هناك.

وأكد مارم فى تصريح لصحيفة "عدن الغد" الالكترونية أن جميع قيادات الدولة والحكومة فى عدن تمارس مهام أعمالها بشكل كامل ولا صحة لما نشر من عملية احتجاز.

وكان عدد من المواقع الاخبارية قد ذكر أنه تم احتجاز عرب واليافعى فى القصر الرئاسى لفشلهما فى تنفيذ الخطة الأمنية فى عدن.
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