نائبة ليبية تكشف عن انقسامات بالبرلمان بين مؤيد للحكومة ومعارض لها

كشفت عضو مجلس النواب الليبى سلطنة المسمارى، عن وجود انقسامات تحت قبة المجلس بين مؤيد للحكومة ومعارض لها، مع وجود فئة ثالثة متحفظة بسبب عدم تمثيل مناطقها بحكومة ليبيا.

وقالت المسمارى فى تصريح صحفى اليوم، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرر تعليق جلسة أمس إلى اليوم، لتأخر الوقت بسبب اجتماعه مع المبعوث الأممى مارتن كوبلر ورئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، فى محاولة إيجاد توافق بين الأطراف بشأن حكومة الوفاق الوطنى.

وكان عدد من النواب قد أكدوا بعد جلسة السبت، أن الأمور تسير فى اتجاه عدم منح الثقة، وبالتالى إسقاط المجلس الرئاسى، وقال النواب أنه وفقًا للمادة رقم 180 من القانون رقم 4 لسنة 2014 فإن المجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، استنفد كافة المدد الدستورية، وأن الأصوات داخل البرلمان، تعالت من أجل البحث بشكل جدى عن بديل سريع لمجلس السراج وحكومته التوافقية.

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