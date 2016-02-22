إصابة قائد مركبة وزوجته بحادث صدم حصان

تسبب حادث صدم مركبة لحصان هائم في شارع العمردي بمنطقة الخوانيج، في إصابة قائد المركبة المواطن وزوجتيه، إضافة إلى نفوق الحصان.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ان قائد المركبة وزوجته أصيبا بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتسبب الحادث في إلحاق أضرار بالغة بالسيارة.

وأفاد العقيد المزروعي أن تفاصيل الحادث تعود إلى الساعة السادسة و42 دقيقة مساء يوم السبت الماضي، حيث ورد بلاغ يفيد بوقوع حادث صدم حصان في شارع العمري بالاتجاه إلى شارع محمد بن زايد في منطقة الخوانيج، ونتج عنه نفوق الحصان في موقع الحادث، فيما أصيب قائد المركبة الذي أكد أنه فوجئ بالحصان هائجاً وهائماً في الشارع وحاول تفاديه إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى إصابته وزوجته بإصابات بسيطة ومتوسطة.

وأفاد العقيد المزروعي أنه تم تسجيل 22 وفاة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 20 من فبراير الجاري فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 27 وفاة خلال شهرين.