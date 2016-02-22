تشغيل سيارتين"جولف"لنقل السائحين ذوى الاحتياجات الخاصة لبوابة معبد أبوسمبل

أكد الأثرى حسام عبود، مدير آثار أبو سمبل، أن الإدارة العامة لآثار أبوسمبل، وفرت سيارتين صديقتين للبيئة وتعملان بالكهرباء، لنقل السائحين والزوار من أمام ساحة المعبد إلى بوابة المعبد الخارجية، وذلك لأول مرة لخدمة السائحين الزائرين للمعبد من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم فى التنقل من بوابة المعبد إلى ساحة معبد أبو سمبل.

وأوضح مدير آثار أبو سمبل، أن هاتين السيارتين تم تشغيلهما لمدة قصيرة أثناء افتتاح أعمال تطوير المعبد فى عام 2001، وبعدها وُضعت السيارتان فى المخازن طوال هذه الفترة، إلى أن أجريت لهما أعمال الصيانة اللازمة مؤخرا تمهيدا لبدء تشغيلهما لخدمة السائحين، مشيراً إلى أن هناك عاملين من المعبد مخصصين لقيادة هاتين السيارتين.

لينكات تعامد الشمس