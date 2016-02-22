ضبط مدير إدارة المواقف بدمياط وأحد الموظفين أثناء تقاضيهما رشوة 5000 جنيه

تمكن رجال الرقابة الإدارية فى دمياط برئاسة العميد عادل عياد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ونائبه العقيد محمد طلعت، من ضبط مدير إدارة المواقف بمحافظة دمياط وأحد الموظفين بإدارة المواقف، وذلك أثناء تقاضيهما مبلغ 5000 جنيه كمقدم رشوة من أحد السائقين، داخل دورة مياه تابعة لمجمع المصالح بدمياط بهدف منحه خط سير لسيارته الميكروباص للعمل على خط بورسعيد دمياط رغم أنه خط مزدحم بالسيارات.

وتمت إحالة المتهمين إلى نيابة بندر دمياط بإشراف محمود الدسوقى مدير نيابة دمياط للتحقيق تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط.

من ناحية أخرى كان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قد تلقى عدة شكاوى من بعض السائقين تفيد بطلب مدير إدارة المواقف وأحد الموظفين فى الإدارة بطلب بعض رشاوى من أصحاب السيارات الأجرة، لمنحهم خطوط سير على بعض الخطوط المزدحمة بالسيارات، وتمت إحالة هذه الشكاوى لمدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

ومن جانب آخر قرر محافظ دمياط تعيين عادل الجزار من إدارة التفتيش المالى بديوان عام المحافظة مديرا لإدارة المواقف بدمياط.