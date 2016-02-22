ندوة بكنيسة العذراء فى ساقلتة لبحث ترشيد استهلاك المياه بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء بقرية الطوايل بمركز ومدينة ساقلتة، وذلك للتوعية بقضايا مياه الشرب والصرف الصحى وكيفية ترشيد استهلاك المياه، حيث حضر الندوة قساوسة ومسئولى كنائس وأديرة المركز وعدد من رواد الكنيسة.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأشار مسئولو مياه الشرب خلال الندوة، أن الشركة تولى اهتماما بالغا بجودة مياه الشرب، لتقديم كوب مياه نظيفة لجميع المواطنين، وأن انتشار الترويج لفلاتر المياه المنزلية التى يحاول أصحاب إثبات أن مياه الحنفية غير صالحة للشرب من خلال إجراء تجارب تعرف باسم التخثر الكهروكيميائى، مما يؤدى إلى ظهور المياه غير نقية وإعادة تكرار التجربة على المياه التى تمر من خلال الفلتر بعد نزع الأملاح منها فتظهر المياه نقية يمثل خداعا للمواطنين، وأن مياه الحنفية آمنة تماماً فى حالة مرورها من مصدر المياه إلى الشبكة ثم إلى المواطن دون المرور على خزانات لا يتم تطهيرها بصفة دورية.

كما أوضح مسئولو مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ مشروع محطة مياه العوامية السطحية المرشحة لتغذية مركز ساقلتة وقراه بالمياه السطحية، كما أنه جار تنفيذ مشروع صرف صحى يستفيد منه مركز ساقلتة وقراه، وفى نهاية الندوة تمت مطالبة القساوسة والكهنة بضرورة توعية رواد الكنائس والأديرة خلال العظات التى تعقد لترشيد استهلاك المياه.