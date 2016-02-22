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بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي

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بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي

قد تكون فنيات كرة القدم شحيحة في الدوري التركي، لكن تبقى إثارته فيما يحدث من قبل اللاعبين والجمهور أثناء المباريات.

جالاتاسراي استضاف ترابزونسبور الأحد في الجولة رقم 22 من الدوري.

مباراة، شهدت 4 حالات طرد من نصيب لاعبي الفريق الضيف الذي خسر في النهاية 2-1.

أشهر الحكم دينيز بيتنل البطاقة الحمراء لأربعة لاعبين من ترابزنسبور هم أوزير هورماتشي (د59) وأيكوت ديمير (د70) ولويس كافاندا (د86) وصالح دورسون (د87).

الطريف ما قام به اللاعب الأخير حين احتسب الحكم ركلة جزاء للمضيف في الدقيقة 86 وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب البلجيكي كافاندا.

دورسون من شدة انفعاله من كثرة حالات الطرد في فريقه استغل سقوط البطاقة الحمراء على الأرض ليلتقطها ويرفعها في وجه الحكم تعبيرا عن اعتراضه على قراراته.

فقام الحكم بأخذ البطاقة الحمراء وإشهارها له ليصبح رابع لاعب من ترابزونسبور يطرد من أرضية الملعب.

سجل سيلشوك إنان ركلة الجزاء لجالاتاسراي ليمنح الفريق فوزا دراميا لم يتحقق إلا بعدما لعب الخصم منقوصا من 4 لاعبين.

شاهد ملخص المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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