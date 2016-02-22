كشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" مذبوح بمصرف شبشره فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، من كشف غموض العثور على جثة سائق "توك توك" بمصرف شبشره بناحية قرية الكوم الأخضر دائرة المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل لسرقته.

تعود أحداث الواقعة إلى التاسع من فبراير الجارى، والمحرر عنها المحضر رقم 1085 /2016 إدارى مركز شرطة حوش عيسى، بشأن العثور على جثة "صالح عمر عمر يونس طاهر" سائق "توك توك" ومقيم عزبة أبو طاهر - التفتيش البحرى مركز أبو المطامير بمصرف شبشره بناحية قرية الكوم الأخضر دائرة المركز موثوق الأيدى من الخلف بحبل غسيل بلاستيك وجود ذبح بالعنق من الأمام.

وعُثر بحوزة الجثة على 41 جنيها، وما قرره شقيق المتوفى من تغيبه منذ يوم 8 الجارى وبحوزته دراجته البخارية "توك توك بدون لوحات معدنية والمحرر عن غيابه المحضر رقم 1260/2016 إدارى مركز أبو المطامير.

ونظرا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى تعدى صارخ على النفس وإزهاق روح بلا أى ذنب وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى.

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة "إ م إ ش" عاطل ومقيم عزبة عاشور مركز أبو المطامير السابق اتهامه فى القضية رقم 3137 /2012 جنح أبو المطامير "سرقة متنوعة" والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية فى القضية رقم 16730/2014 جنايات مركز أبو المطامير "هتك عرض" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عشر سنوات غيابياً بجلسة 12/5/2015.

وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت مسكن المتهم المذكور وأماكن تردده بقيادة الرائد فتحى المنياوى رئيس مباحث حوش عيسى، وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه وبمواجهته أورى بمجمل اعترافه وقيامه بارتكاب الواقعة بهدف السرقة لمروره بضائقة مالية، وأنه عقب عقد العزم وبيت النية على سرقة المجنى عليه قام باستقلال دراجته البخارية بحجه توصيلة إلى قرية الكوم الأخضر دائرة مركز شرطة حوش عيسى وبطريق الرزيمات الكوم الأخضر دائرة المركز، طلب من المجنى عليه التوقف أمام الترعة المشار إليها بحجة قضاء الحاجة وقام بمباغتته بوضع سلاح أبيض على رقبته واجبره على الانبطاح على الأرض ووضع يديه خلف ظهره وتوثيقه بحبل كان قد أعده سلفاً وحال ذلك أخبره المجنى عليه بمعرفته لشخصه وعاتبه على فعلته فقام بطعنه بالعنق خشية افتضاح أمره وإلقاء جثته بمكان العثور والتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بذات الترعة ودراجته البخارية وهاتفه المحمول على مقربة من مكان العثور وفر هارباً.

تم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الوقعة بمكان التخلص منه بترعة الشيرشرة بإرشاد المتهم المضبوط، وتبين أنه عبارة عن (سكين متوسط الحجم).