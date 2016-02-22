مدير أمن الوادي الجديد يلتقي أمناء الشرطة

التقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بأفراد وأمناء الشرطة التابعين للأجهزة الأمنية بالمحافظة؛ داخل نادي الشرطة بمدينة الخارجة بهدف التوعية بما يدور من أحداث وخاصة الأحداث الأخيرة في الدرب الأحمر والتذكير بمهام العمل والأداء الأمني خلال الفترة المقبلة.

قال «قاسم»، موجهًا حديثه لضباط وأمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الوادي الجديد: ‘‘كرامة المواطن من كرامتك لأنه أخوك وجارك وابن عمك وأنت منه وهو منك’’.

وأضاف مدير أمن الوادي الجديد، بضرورة ضبط النفس وحُسن معاملة المواطنين والتأكيد على سيادة القانون والعمل من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين وتأدية الواجب الأمني بالشكل الكامل.

وأكد مدير الأمن، إنه ‘‘تم التشديد على أغراض استخدام السلاح وعدم استخدام السلاح في غير الأغراض المخصصة له، وضبط النفس حتى لا تنتج عواقب وخيمة جراء الاستخدام الخاطئ للسلاح الذي يعد أداة لتوفير الأمن وحماية المواطن’’.