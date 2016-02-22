أستراليا تعلن عن إصلاحات انتخابية واحتمال حل البرلمان

قدم رئيس وزراء أستراليا، مالكوم تورنبول، مشروع قانون بشأن إصلاح النظام الانتخابي، اليوم الإثنين، ما يشير إلى احتمال حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، لكسر الجمود السياسي في البلاد.

ودأب النواب المستقلون أو المنتمون لأحزاب صغيرة على عرقلة جوانب رئيسية في جدول عمل الحكومة، ومن بين ذلك تعديلات سترفع من تكلفة التعليم العالي والرعاية الصحية، وتقيد الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وستجعل الإصلاحات المقترحة من الصعب على الأحزاب الصغيرة دخول البرلمان من خلال اتفاقات تقسيم الأصوات. وتعد الإصلاحات ضرورية، حتى تتمكن الحكومة من حل مجلسي البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال الأستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني، بيتر تشين: “قبل طرح مشروع القانون كانت الانتخابات المبكرة مسألة افتراضية، لكنها على الطاولة الآن، ليس هناك سبيل لإجراء المزيد من المفاوضات مع أي من النواب. قدرة هذا البرلمان على التشريع انتهت”.