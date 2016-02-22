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تشكيل الاتحاد المتوقع – بونتس يهاجم الزمالك بأوباما ويؤمن بثلاثي ارتكاز

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تشكيل الاتحاد المتوقع – بونتس يهاجم الزمالك بأوباما ويؤمن بثلاثي ارتكاز تشكيل الاتحاد المتوقع – بونتس يهاجم الزمالك بأوباما ويؤمن بثلاثي ارتكاز

لن يعتمد ليونيل بونتس المدير الفني للاتحاد على التأمين الدفاعي في مواجهة الزمالك عندما يصطدم الفريقان في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري مساء الأثنين.

وتابع FilGoal.com مران الاتحاد الأخير في ختام معسكره بأحد فنادق القاهرة والذي وضح فيه اعتماد المدرب البرتغالي على خطة هجومية.

ويسعى الاتحاد الذي لم يفز في أخر سبع مباريات متتالية وخسر في آخر خمس مواجهات في الدوري المصري لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجعه للترتيب 13 بـ22 نقطة.

وسيعتمد بونتس في خطته على التأمين بثلاثي ارتكاز هم هاني سعيد وعاشور الأدهم ومحمود فرج كابونجا.

فيما تأكد مشاركة أوباما أساسيا أمام الزمالك وبجواره أحد الثنائي كريم المانش أو أحمد الألفي وأمامهما هرمان كواو.

التشكيل المتوقع كاملا:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد سمير - محمود بازوكا – عمرو نبيل - محمود شعبان

الوسط: عاشور الأدهم – هاني سعيد – كابونجا

الهجوم: يوسف أوباما – كريم المانش (أحمد الألفي) – هرمان كواو

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فيديو اليوم السابع