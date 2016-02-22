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ننفرد بنشر تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بـ17 محافظة خلال أيام

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ننفرد بنشر تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بـ17 محافظة خلال أيام ننفرد بنشر تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية بـ17 محافظة خلال أيام
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الإعلان الثامن، المقرر أن تطرحه وزارة الإسكان خلال أيام، ويتضمن الإعلان عن طرح 25 ألف وحدة سكنية، فى 17 محافظة.

يتضمن الإعلان نحو 55 مركز ومدينة ومدينة جديدة بمختلف المحافظات، يأتى فى مقدمتها محافظة القاهرة وذلك فى مدينتى الشروق و15 مايو"، ومحافظة الإسكندرية فى "مدينة برج العرب"، ومحافظة الفيوم وذلك فى مدن " طامية وهوارة المقطع ومدينة الفيوم".

كما يتضمن الإعلان محافظات الغربية وذلك فى مدن " كفر الزيات وزفتى وقطور"، ومحافظة الوادى الجديد فى مدن" باريس وبلاط والفرافرة"، ومحافظة البحر الاحمر فى مدن " القصير ورأس غارب، وسفاجا"، ومحافظة جنوب سيناء فى مدن أبو راديس وأبو زنيمة، وطور سيناء ورأس سدر"، ومحافظة شمال سيناء فى مدن" العريش، ونخل، والحسنة"، ومحافظة الشرقية فى مدن" فاقوس، والغربية"، ومحافظة أسيوط فى مدن " ديروط، وابنوب، وساحل سليم، وبدارى، وأبو تيجن وأسيوط والفتح، ومدينة أسيوط الجديدة"، ومحافظة سوهاج فى مدن" طهطا والمنشاه، والعسيرات، وجهينة، والكوثر، ومدينة سوهاج الجديدة".

ويتضمن الإعلان محافظات دمياط وذلك فى مدن" عزبة البرج ، وشطا، والركابية، وكفر سعد، وأرض الخيال، ومؤسسة اللحوم، وقرية العمارة"، ومافظة الدقهلية فى مدن" بنى عبيد وميت غمر، ومحافظة المنيا فى مدينة المنيا الجديدة، ومحافظة بنى سويف فى مدينة بنى سويف الجديدة ومحافظة البحيرة فى مدن "الدلنجات ومدينة النوبارية الجديدة".

وزارة الإسكان (1)

وزارة الإسكان (2)


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