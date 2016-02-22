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مطار شرم الشيخ يستقبل 1633 سائحا على متن 10 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1633 سائحا على متن 10 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1633 سائحا على متن 10 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، 10 رحلات دولية على متنها 1633 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ 23%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 10 رحلات دولية طيران على متنها 1633 سائحاً من مختلف الجنسيات و19 رحلة داخلية على متنها 1028 سائحاً مصرياً بإجمالى 2661 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 2829 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 199 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 402 سائح.

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