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أمريكا ترفض اقتراحًا من كوريا الشمالية لإبرام معاهدة سلام

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أمريكا ترفض اقتراحًا من كوريا الشمالية لإبرام معاهدة سلام أمريكا ترفض اقتراحًا من كوريا الشمالية لإبرام معاهدة سلام

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية اقتراحا من كوريا الشمالية لإبرام معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية الشمالية رسميا، وذلك لعدم تناول هذا الاقتراح مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت قناة ” سكاى نيوز ” اليوم الإثنين، إن جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله “إن البيت الأبيض وافق سرا على إجراء محادثات سلام قبيل أحدث تجربة نووية أجرتها بيونج يانج”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية “كي نكون واضحين فإن الكوريين الشماليين هم الذين اقترحوا مناقشة معاهدة للسلام”، مضيفا أن واشنطن درست اقتراحهم بعناية، وأوضحت أن نزع السلاح النووي لابد وأن يكون جزءا من أي مناقشات من هذا القبيل، إلا أن بيوينج يانج رفضت”.

وتسعى بيونج يانج لإبرام معاهدة للسلام مع واشنطن والأطراف الأخرى في الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953، بالإضافة إلى إنهاء المناورات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي يوجد لها نحو 28500 جندي متمركزين في كوريا الجنوبية.

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أونا

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