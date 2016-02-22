راموس: اللقب بات صعب المنال.. وسعداء مع زيدان

(إفي): قال مدافع ريال مدريد، الدولي سرخيو راموس، إن فريقه سار خطوة للخلف بتعادله الإيجابي بملعب مالاجا بهدف لمثله، مشيرا إلى أن التتويج بلقب الليجا اصبح أكثر صعوبة، لكنه أكد سعادته هو وزملاؤه بالفريق بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وصرح راموس للصحافة المحلية عقب اللقاء "لقد أصبحت المنافسة على الليجا أكثر صعوبة، سرنا خطوة للخلف بهذا التعادل، ولكن هذا لن يمنعنا من مواصلة القتال من أجل اللقب".

وأضاف "هذا جزء من كرة القدم، أن تتقدم بهدف دون أن تلعب كرة قدم مثالية، وأن يدخل هدف في مرماك بالشوط الثاني عندما يتحسن أداؤك".

وحول مدرب الفريق، زيزو، ومدى تأثير هذا التعادل في مستقبله مع الفريق، قال "نحن سعداء مع مدربنا، وسنواصل الصراع على كل الألقاب سويا".

وإذا ما كان الريال سيفضل التركيز في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، بعد تضائل حظوظه في التتويج بالليجا، حيث ينفرد برشلونة بالصدارة بفارق تسع نقاط عن الملكي، قال "كل مباراة وكل مسابقة تتطلب أن تبذل أقصى ما لديك، ونحن سنكافح في البطولتين حتى النهاية".