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بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي

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بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي بالفيديو - لاعب يشهر البطاقة الحمراء في وجه الحكم بالدوري التركي

هل ينجح الزمالك في تضييق الخناق على المتصدر الأهلي؟ أم يستفيق الاتحاد السكندري على حساب حامل اللقب؟

هذا ما سنعرفه بعد متابعة مباراة الإثنين في الدوري المصري الممتاز بين الزمالك والاتحاد.

الفارس الأبيض يستضيف زعيم الثغر بملعب بتروسبورت في تمام السادسة في لقاء مؤجل من الجولة السابعة هذا الموسم.

ويأمل الزمالك أن يقلص فارق النقاط مع الأهلي المتصدر إلى نقطتين فقط مستغلا معاناة سيد البلد في الأسابيع الأخيرة مع مدربه البرتغالي لويس بونتس.

فإذا فاز الزمالك سيصبح الفارق نقطتين مع الأهلي المتصدر الذي سيواجه مضيفه المصري الثلاثاء في مباراة صعبة أمام رجال المدرب حسام حسن.

أم يحدث العكس وينتفض الاتحاد؟

زعيم الثغر في وضعية لا يحسد عليها، فالفريق خسر آخر 5 مباريات له بالبطولة ولم يسجل خلالها سوى هدفين.

وقبل هذه المباريات الخمس تعادل مع اتحاد الشرطة والمصري، أي أن سيد البلد لم يفز في آخر 7 مباريات له بالدوري.

معاناة كبيرة جعلته في المركز الـ13 وبفارق 8 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

الاتحاد في أمس الحاجة لنتيجة إيجابية أمام الزمالك، وإلا ستزداد معاناته في الفترة المقبلة.

وإذا نجح في إيقاف الزمالك فإن هذه ستكون دفعة معنوية كبيرة للاعبيه من أجل تحسين النتائج.

على الجانب الآخر، لا مجال للزمالك في التفريط في نقاط المباراة إذا أراد الاستمرار في مطاردة منافسه اللدود الأهلي.

فالفوز وحده كفيل بنقل الضغط على لاعبي الأهلي في مواجهتهم أمام المصري صاحب المركز الرابع في جدول المسابقة.

وسيمنح الفوز رجال القلعة البيضاء المزيد من الثقة بعد فوزهم في لقاء وحيد من آخر 5 خاضوها في المسابقة.

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فيديو اليوم السابع

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