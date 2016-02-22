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ننشر توصيات "دعم مصر" لأعضائه قبل التصويت على لائحة "النواب"

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ننشر توصيات "دعم مصر" لأعضائه قبل التصويت على لائحة "النواب" ننشر توصيات "دعم مصر" لأعضائه قبل التصويت على لائحة "النواب"
حصل "اليوم السابع" على نص توصية ائتلاف "دعم " لأعضائه بشأن مواد اللائحة، والتى من المقرر مناقشتها اليوم الاثنين بمجلس النواب.
>فيما يلى ملخص اجتماعات مناقشة اللائحة المنعقدة فى الفترة من الاثنين 15 فبراير - السبت 20 فبراير:
>تمت مناقشة موجز تعديلات اللائحة والاتفاق على ما جاء بهذا الموجز واتخاذ القرارات التالية:
>- نظرا لأن مشروع اللائحة فى مجمله رائع فإن التوجه العام هو اعتماد مشروع اللائحة كما صدر عن لجنة اللائحة مع التعديلات التالية.

- عدم قبول المقترح المقدم بأن يكون الهيئة البرلمانية 2 فأكثر، حيث كان هناك رغبة بين أعضاء المكتب السياسى لزيادة عدد أعضاء الحد الأدنى للحزب ليكون له هيئة برلمانية داخل المجلس، وقيل إن الأفضل هو 10 أعضاء ولكن قد نقبل بـ5 أعضاء كما جاء باللائحة.

- الأفضل للائتلاف 25% ولكن قد نقبل بـ20% من إجمالى عدد أعضاء المجلس.
>- عدم قبول لجنة النزاهة والشفافية.
>- إعادة دمج الثقافة والإعلام.
>- تم رفض المقترح الخاص بفصل لجنة الشباب عن الرياضة والاحتفاظ بها كلجنة واحدة كما هى.
>- قبول جميع قرارات لجنة اللائحة فيما يخص الأمور الخلافية باللائحة وخصوصا التمسك بعدم توسيع هيئة المكتب وكذلك عدم السماح بالانتقاص من صلاحيات الرئيس ومخاطبة الجهات عن طريق رئيس المجلس وأن تعيين الأمين العام من صلاحيات رئيس المجلس مع إخطار المجلس.

4. الاستقرار على إرسال مشروع قانون اللائحة إلى مجلس الدولة
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مصر 365

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