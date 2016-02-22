ضبط 8 أسلحة نارية و42 طلقة فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، تمكنت خلالها من ضبط 8 أسلحة ناريا متنوعا، و42 طلقة نارية.

ففى قسم ثان بنها تمكن ضباط المباحث من ضبط المدعو "أحمد. م. ع" 31 سنة عاطل ومقيم أتريب دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 6 جرامات ومبلغ مالى 560 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المدعو "محمد ع.م" 25 سنة عاطل ومقيم شارع السلام - دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 120 جراما ومبلغ مالى 180 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارتة والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المدعو "فهد .ح. س" 47 سنة عاطل ومقيم عرب العيايدة دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 30 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "فؤاد.م.ف" 23 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم – دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط المدعو "محمد.ح.ذ" 22 سنة عاطل ومقيم 13 شارع سعد زغلول – دائرة المركز محكوم عليه فى الجناية رقم 25291 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2014 م مخدرات، كلى رقم 4504 لسنة 2014 م، الحكم السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه جلسة 6/12/2015 م، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "وائل. ط.ا" 20 سنة عاطل ومقيم تل بنى تميم – دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما وعدد 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن الملازم أول "ناصر بحيرى مصطفى" والمعين خدمة مطالع محمد نجيب من ضبط المدعو "عبد الرحيم م.ع" 32 سنة عاطل ومقيم المرج، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع. وتحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.