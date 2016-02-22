أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط موظف بـ"مرور البحيرة" حال تقاضيه رشوة من سائق لإنهاء تراخيص

Google+ Print
ضبط موظف بـ"مرور البحيرة" حال تقاضيه رشوة من سائق لإنهاء تراخيص ضبط موظف بـ"مرور البحيرة" حال تقاضيه رشوة من سائق لإنهاء تراخيص
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط موظف بوحدة مرور إيتاى البارود (وحدة تراخيص القيادة) حال تقاضيه رشوة 100 جنيه من أحد السائقين، نظير سرعة إنهاء إجراءات رخصة قيادة ثالثة الخاصة بالسائق "إبراهيم.إ.إ".

حيث تمكن الرائد أمير السعدنى رئيس وحدة مباحث المرور بالمديرية والنقيب هاشم أبوغزالة الضابط بذات الوحدة من ضبط الموظف حال تقاضية الرشوة من السائق.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بتشكيل لجنة من ضباط مباحث المرور برئاسة الرائد أمير السعدنى رئيس وحدة مباحث المرور بالمديرية، والرائد طاهر الفخرانى رئيس وحدة مرور إيتاى البارود، بإشراف اللواء هانى خير مدير إدارة مرور البحيرة، لفحص ومراجعة أعمال الموظف المضبوط، حيث تبين قيام المتهم بإنهاء إجراءات التراخيص لعدد 21 ملفا خاصا برخص قيادة درجة ثالثة دون سداد قيمة الاشتراك الخاص بنقابة السائقين، وحصوله على مبالغ مالية من المواطنين وذلك بإيهامهم بأنه سيقوم بسداد قيمة الاشتراك من النقابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2923 لسنة 2106 إدارى مركز إيتاى البارود وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365