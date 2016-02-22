الخميس.. مؤتمر يناقش التطورات فى جراحات أورام المخ والأعصاب بمستشفى 57357

تحت عنوان "أحدث التطورات فى جراحات أورام المخ والأعصاب بالأطفال" تنظم مستشفى سرطان الأطفال 57357، يوم الخميس المقبل مؤتمراً عالمياً لجراحات أورام المخ والأعصاب بالأطفال، بالاشتراك مع كل من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة والجمعية المصرية لجراحى المخ والأعصاب والاتحاد العالمى لجمعيات جراحة الأعصاب.

يشارك فى المؤتمر - الذى تستضيفه قاعة مؤتمرات مستشفى57357 فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى - نخبة من كبار خبراء العالم فى جراحات أورام المخ والأعصاب بالأطفال من عدة دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا.

> وتعقد على هامش المؤتمر 6 ورش عمل لتدريب الأطباء على أحدث التقنيات العالمية والطرق الجراحية المستخدمة فى جراحات المخ والأعصاب للأطفال بأحدث الأجهزة.

ويأتى المؤتمر فى إطار حرص مستشفى 57357 منذ افتتاحه عام 2007، على التطوير العلمى وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية العالمية، وتحقيق مكانة متميزة رائدة فى مجال سرطان الأطفال والبحث العلمى وإدارة المستشفيات، وكذلك تغيير مفهوم العلاج المجانى وتطبيق عنصرى الجودة والعدالة فى تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى دون تفرقة، ما أدى لارتفاع نسب الشفاء به لـ 73.2%.

يذكر أن المؤتمر معتمد من منظمة التعليم المستمر بجامعة هارفاد بالولايات المتحدة الأمريكية ويقام تحت رعاية الدكتور "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة، والدكتور "فتحى خضير" عميد كلية طب قصر العينى، ويرأسه الدكتور "محمد البلتاجي" رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ٥٧٣٥٧"، كما يرأس المؤتمر شرفيا كلا من الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357 ومدير عام مستشفى 57357 والدكتور عصام رشاد رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بقصر العينى.