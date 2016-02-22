الرئيس الأندونيسى يستقبل شيخ الأزهر فى بدء زيارته التاريخية لإندونسيا

استقبل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى القصر الرئاسى بالعاصمة جاكرتا صباح اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك فى بدء زيارته الرسمية لإندونيسيا والتى بدأها أمس.

حضر المقابلة أعضاء مجلس حكماء المسلمين وبعض أعضاء الوفد المرافق للإمام الأكبر فى زيارته الحالية لإندونيسيا من علماء الأزهر.

وتم خلال المقابلة استعراض القضايا الإسلامية الراهنة ودور الأزهر الشريف على الصعيدين المحلى والإسلامى، وعلاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة الدينية.

ومن المقرر أن يرأس الإمام الأكبر فى وقت لاحق اليوم بجاكرتا الاجتماع السابع لمجلس حكماء المسلمين، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الراهنة التى تمر بها الأمة الإسلامية.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وصل أمس على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، فى زيارة تاريخية رسمية تستغرق عدة أيام؛ يرافقه خلالها وفد أزهرى رفيع المستوى يتكون من الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، والسفير عبد الرحمن موسى، مسئول الطلاب الوافدين، إضافة إلى أعضاء مجلس حكماء المسلمين والأمين العام للمجلس الدكتور على النعيمى.