أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس الأندونيسى يستقبل شيخ الأزهر فى بدء زيارته التاريخية لإندونسيا

Google+ Print
الرئيس الأندونيسى يستقبل شيخ الأزهر فى بدء زيارته التاريخية لإندونسيا الرئيس الأندونيسى يستقبل شيخ الأزهر فى بدء زيارته التاريخية لإندونسيا
استقبل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو فى القصر الرئاسى بالعاصمة جاكرتا صباح اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك فى بدء زيارته الرسمية لإندونيسيا والتى بدأها أمس.

حضر المقابلة أعضاء مجلس حكماء المسلمين وبعض أعضاء الوفد المرافق للإمام الأكبر فى زيارته الحالية لإندونيسيا من علماء الأزهر.

وتم خلال المقابلة استعراض القضايا الإسلامية الراهنة ودور الأزهر الشريف على الصعيدين المحلى والإسلامى، وعلاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة الدينية.

ومن المقرر أن يرأس الإمام الأكبر فى وقت لاحق اليوم بجاكرتا الاجتماع السابع لمجلس حكماء المسلمين، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الراهنة التى تمر بها الأمة الإسلامية.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وصل أمس على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، فى زيارة تاريخية رسمية تستغرق عدة أيام؛ يرافقه خلالها وفد أزهرى رفيع المستوى يتكون من الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، والسفير عبد الرحمن موسى، مسئول الطلاب الوافدين، إضافة إلى أعضاء مجلس حكماء المسلمين والأمين العام للمجلس الدكتور على النعيمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365