إغلاق موانى السويس بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار إغلاق ميناء شرم الشيخ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين إغلاق أربع موانى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ووصولها إلى 28 عقدة.

وأكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ التى تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بها هى موانئ "الأدبية للبضائع والسخنة للحاويات والزيتيات لنقل المواد البترولية وبورتوفيق للركاب".

وأوضح عبدالرحيم مصطفى، أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعادت أمس الأحد الساعة 7 مساء إعادة فتح الموانئ، ولكن مع ارتفاع سرعة الرياح اليوم الاثنين تم إغلاق حركة الملاحة بالموانئ.

وأشار مصطفى، إلى استمرار غلق ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء لليوم الثانى وانتظام الملاحة بموانئ الغردقة وسفاجا.