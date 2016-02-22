ضبط 1089 سلاحا ناريا و43689 طلقة و6ورش لتصنيع الأسلحة خلال 6أشهر بالبحيرة

كشف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، لـ"اليوم السابع "، أنه فى خلال 6 أشهر، نجح ضباط المباحث الجنائية فى توجيه عدة ضربات قاضية لمافيا تجارة الأسلحة وضبط 165 "مفجر" .

مضيفا أن ضباط إدارة البحث الجنائى تمكنوا من ضبط 1089 سلاحا ناريا، بينهم 4 بنادق آلية fn، ورشاش آلى، و114 بندقية آلية، و133 مسدسا، و529 فرد خرطوش، 305 بنادق خرطوش.

وأوضح مدير مباحث البحيرة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تم ضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و53 قنبلة، و5637 طلقة آلية وخرطوش، و43689 طلقة صوت.

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وأضاف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة، أنه تم ضبط 859 سلاحا أبيض و346 زجاجة مولوتوف وضبط 4 مساجين هاربين من السجون العمومية.

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ومن جانبه أشاد اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بدور ضباط إدارة البحث الجنائى ومجهوداتهم على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار الحملات الأمنية بكافة القطاعات واستمرار ملاحقة العناصر الإجرامية فى جميع المجالات لتحقيق الأمن ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.

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