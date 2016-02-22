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محام ومهندس يتهمان إدارة المؤسسة العلاجية فى قليوب بالإهمال

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محام ومهندس يتهمان إدارة المؤسسة العلاجية فى قليوب بالإهمال محام ومهندس يتهمان إدارة المؤسسة العلاجية فى قليوب بالإهمال
اتهم محام ومهندس فى محضر رسمى، اليوم، القائمين على مستشفى المؤسسة العلاجية بقليوب والأطباء العاملين بها بالإهمال، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم قليوب بالواقعة.

دلت تحريات المباحث قيام كل من أحمد عبدالله 27 عاما محام ومقيم بقليوب البلد، ونور زكريا 37 عاما مهندس ومقيم ذات الناحية، بتحرير محضر ضد القائمين على مستشفى المؤسسة والأطباء العاملين بها، وذلك لأنهم توجهوا لزيارة صديق الأول ولم يتقابلوا مع أحد من الأطباء بوحدة غسيل الكلى والعناية المركزة والاستقبال واتهموهم بالإهمال، تحرر عن ذلك المحضر رقم 692 إدارى قسم قليوب لسنة 2016م وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365