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4 آلاف سائح ومصرى يزورون معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس

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4 آلاف سائح ومصرى يزورون معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس 4 آلاف سائح ومصرى يزورون معبد أبوسمبل خلال تعامد الشمس

تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

شهد أكثر من 4 آلاف سائح وزائر اليوم الاثنين، ظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى بمدينة ابوسمبل السياحية في أسوان ، بحضور وزيرى الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، والثقافة حلمى النمنم ، والمحافظ مجدى حجازى.

وقال حسام عبود مدير عام آثار أبوسمبل، وفقا لما جاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط،  إن الشبورة المائية أثرت على ظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى ، وحجبت رؤيتها .. لافتا إلى أنه رغم العوامل الجوية إلا أنه تمت إتاحة جميع الامكانيات لإخراج هذا الحدث الفريد بالشكل الأمثل.

وأضاف – في تصريح له – إنه من المتوقع زيادة نسبة التدفقات السياحية للمعبد خلال اليومين القادمين فى ظل الآثار الإيجابية المرتبة على حدث تعامد الشمس بالنسبة للأفواج السياحية القادمة إلى .

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