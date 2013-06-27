"تعليم الفيوم" يحقق المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمراكز التدريب الكشفية

حصد مركز تدريب الفيوم بالسيليين، التابع لتعليم الفيوم وفرق الكشافة، المركز الثانى على مستوى الجمهورية، فى تقييم مراكز التدريب الكشفية، كما حققت فرقة البراعم للمرشدات بمدرسة الرواد الخاصة المركز الثانى على مستوى الجمهورية، وحققت زهرات مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بالعزب على المركز الثانى، فى المستوى الثانى.

كما حققت مدرسة نفيسة الحصرى لغات المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المرشدات للمرحلة الإعدادية، وحققت الثانوية بنات بالفيوم المركز الثانى على مستوى الجمهورية للمرشدات فى المرحلة الثانوية.

أما فرق الطلاب فقد حقق الشباب والكشافة المركز الثامن على مستوى الجمهورية، بينما حققت فرق الكشاف لمرحلة الثانوية العامة والفنية المركز الرابع على مستوى الجمهورية، أما فريق الجوالة فحقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية.

> كما حقق الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الاشبال والكشافة.

وقد وجه محمود العمريطى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة للفرق التى حققت المراكز الأولى، ووجه التحية لجميع المشرفين على فرق الكشافة والجوالة ومركز التدريب، وهم: إيمان شبرية موجه عام التربية الرياضية، ومحمد عبد المنعم موجه عام الكشافة، والموجهين الأوائل محمد أحمد مرسى، وأيمن عبد القوى عبد القوى، ودسوقى مصطفى محمد، وحسام أبو بكر، وعادل محمد صادق، وخالد الباسل، وأحمد محمد إبراهيم، وإسماعيل فؤاد من مشرفى التربية الخاصة.