هزة أرضية تضرب مدينتي الحسيمة والناظور بالمغرب

شهدت مدينتا الحسيمة والناظور، شمالي المغرب، هزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية أن الهزة التي ضربت في عرض البحر دفعت عددا من السكان إلى مغادرة بيوتهم خوفا من حصول هزات ارتدادية أخرى، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

و شهدت مدينة الحسيمة الساحلية في المغرب، هزات متتالية في يناير الماضي، كما سبق لها أن شهدت زلزالا عنيفا في 2004 أوقع 628 قتيلا وخلف أكثر من 900 مصاب.

وتقع مدينة الحسيمة في سلسلة جبال الريف النشطة زلزاليا، مما يجعلها عرضة للهزات، فضلا عن كونها قريبة من خط التماس بين الصفيحتين التكتونيتين لإفريقيا وأوروبا.