أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

51%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر

Google+ Print
51%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر 51%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر.

وتوقع 51% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، بينما استبعد 47% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- اقتراحات بإعادة تأهيل "نفسى" لأفراد الشرطة.. أستاذ على نفس: إنشاء مركز تنمية بشرية خاص بوزارة الداخلية لتأهيل أفرادها.. صلاح عفيفى يطالب بلجنة تضم علماء نفسين وخبراء وتشريعات لحل الأزمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365