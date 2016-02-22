51%من القراء يتوقعون نجاح الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر.

وتوقع 51% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، بينما استبعد 47% من القراء نجاح وزارة الداخلية فى نزع فتيل أزمة قتيل الدرب الأحمر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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