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رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير الداخلية أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر

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رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير الداخلية أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر رئيس الوزراء يبحث اليوم مع وزير الداخلية أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات فى الأحداث الأخيرة والتى نجمت عن مقتل سائق الدرب الأحمر، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

كما يتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية فى البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة فى تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.


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