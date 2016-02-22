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إغلاق مطار عدن الدولى لدواع أمنية

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إغلاق مطار عدن الدولى لدواع أمنية إغلاق مطار عدن الدولى لدواع أمنية

> صرح مصدر مسئول بمطار عدن الدولى جنوبى اليمن بأنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية فى المطار ابتداء من اليوم بعد صدور قرار رسمى بغلق المطار حتى اشعار آخر لدواع أمنية .

ونقل موقع / المصدر اونلاين / عن المصدر قوله " إن قرار إغلاق المطار وتعليق الرحلات صدر من قيادة التحالف العربى - الذى تقوده المملكة العربية - فى عدن .

وأضاف أن قرار الإغلاق اتخذ كخطوة احترازية لمواجهة التهديدات الأمنية رغم توفر قوة كبيرة قادرة على حماية المطار وتأمين نشاطه الملاحى والتجاري.

وقد أصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميما بتعليق رحلاتها إلى عدن وتحويلها لمطار سيئون بمحافظة حضرموت شرقى البلاد.
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مصر 365

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