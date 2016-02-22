سقوط طالب بحوزته طربتى حشيش و1100 قرص ترامادول بقصد الإتجار فى طهطا سوهاج

تمكن الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على طالب بمعهد خدمة اجتماعية يقيم بقرية الشيخ زين الدين دائرة المركز، وبحوزته 2 طربة حشيش و1100 قرص من مخدر الترامادول والتامول بقصد الإتجار.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث المركز أكدت صحتها التحريات عن قيام طالب بالترويج للمواد المخدرة بدائرة المركز.

بعد التحريات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، حيث تمكن الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيبان هشام النمر، وعمر أبوعقرب، بعد استئذان النيابة العامة من ضبط "طاهر.ص.م.ع" 29 سنة، طالب بمعهد خدمة اجتماعية ومقيم الشيخ زين الدين دائرة مركز طهطا وبحوزته "2" طربة حشيش، "800" قرص ترامادول و"300" قرص ‏تامول ومبلغ مالى حوالى 700 جنيه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته ‏للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 642 إدارى مركز طهطا لسنة ‏‏2016.