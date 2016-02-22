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استئناف محاكمة 16 متهما بخلية إمبابة التكفيرية.. اليوم

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استئناف محاكمة 16 متهما بخلية إمبابة التكفيرية.. اليوم استئناف محاكمة 16 متهما بخلية إمبابة التكفيرية.. اليوم
تستأنف اليوم الإثنين الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.

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