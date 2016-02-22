أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على موظف بمعهد ناصر بحوزته 200 جرام هيروين فى العاشر من رمضان

Google+ Print
القبض على موظف بمعهد ناصر بحوزته 200 جرام هيروين فى العاشر من رمضان القبض على موظف بمعهد ناصر بحوزته 200 جرام هيروين فى العاشر من رمضان
تمكنت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم أحمد رمضان، من إلقاء القبض على "م.ع.ح.السيد"، 28 سنة، موظف بمعهد ناصر للقلب بالقاهرة، ومقيم بالأميرية القديمة، وبحوزته 200 جرام هيروين، والسيارة رقم ف س ط 853 وهاتف محمول و60 جنيها.

البداية كانت بورود معلومات للإدارة العامة، بإتجار المتهم فى المواد المخدرة على نطاق واسع، الهيروين وترويجها على عملائه بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تمكن ضباط الفرع من ضبطه وبحوزته 200 جرام هيروين، فى كمين بجوار السوق التجارى بالمجاورة 39 دائرة قسم ثان العاشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا