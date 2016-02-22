القبض على موظف بمعهد ناصر بحوزته 200 جرام هيروين فى العاشر من رمضان

تمكنت الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم أحمد رمضان، من إلقاء القبض على "م.ع.ح.السيد"، 28 سنة، موظف بمعهد ناصر للقلب بالقاهرة، ومقيم بالأميرية القديمة، وبحوزته 200 جرام هيروين، والسيارة رقم ف س ط 853 مصر وهاتف محمول و60 جنيها.

البداية كانت بورود معلومات للإدارة العامة، بإتجار المتهم فى المواد المخدرة على نطاق واسع، الهيروين وترويجها على عملائه بدائرة مدينة العاشر من رمضان، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية تمكن ضباط الفرع من ضبطه وبحوزته 200 جرام هيروين، فى كمين بجوار السوق التجارى بالمجاورة 39 دائرة قسم ثان العاشر.