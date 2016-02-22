فرق دولية ومحلية تقدم عروضاً فنية أمام معبد أبوسمبل احتفالاً بتعامد الشمس

قدمت فرق الفنون الدولية والمحلية المشاركة فى مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل جنوب أسوان، عروضاً فنية جماعية وفردية تعكس قيم المحبة والسلام والإخاء بين الشعوب، وذلك أمام ساحة معبد أبوسمبل.

وشاهد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، واللواء عمر ناصر، مدير الأمن، العروض الاحتفالية للفرق الـ15 وهى "الهند واليونان وتونس ورومانيا والصين وأثيوبيا وأوغندا والسودان"، بالإضافة إلى 7 فرق مصرية هى "الشرقية والحرية بالإسكندرية والأقصر والإسماعلية والعريش وأسوان وتوشكى"، وذلك قبل لحظات من مغادرتهم عقب تأثر ظاهرة تعامد الشمس بالشبورة المائية.