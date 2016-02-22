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مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة

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مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة
أكد اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة ‏الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون بإشراف مساعدى المدير لقطاع الشمال والوحدات، تم تأمين تنفيذ 24 قرار إدارى بدائرة المديرية.

وقال مدير الأمن، إنه فى مركز شرطة طما، تم تأمين إزالة "18" حالة تعدى على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 837 إداري المركز لسنة 2016 ‏.

وفى مركز شرطة سوهاج، تم تأمين تنفيذ "4" حالات تعدى على الأراضى الزراعية، تم تأمين تنفيذ قرار تعدى على أملاك الدولة.
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>‏كما تم تأمين مكتب المساحة لإجراء فاصل حد بدائرة المركز، وتعذر التنفيذ لاعتراض أحد الأطراف جارى عرضه على النيابة‏، تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 1244، 1245، 1246 إدارى المركز لسنة 2016.

‏وأوضح مدير الأمن، أنه ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام القضائية والقـرارات الإدارية بدائرة المحافظــة‏ خاصة القرارات الصادرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وأملاك الرى والصرف والنيل وأملاك الدولة، وذلك من أجل إعلاء سيادة القانون.
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