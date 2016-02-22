طائرات التحالف العربى تواصل قصف مواقع للحوثيين فى أطراف العاصمة اليمنية

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى أطراف العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم معسكر الصمع فى مديرية أرحب شمال غرب العاصمة والذى يضم معسكرا للحرس الجمهورى ومعسكر الأمن المركزى فى منطقة الصباحة غربى العاصمة.

وكانت الطائرات قد استهدفت مساء أمس منطقة بنى ظبيان بمديرية خولان جنوب شرق العاصمة ودمرت عربة عسكرية وقتل 6 عناصر من المليشيات كانوا عليها ومواقع فى السلسلة الجبيلة الواقعة غرب العاصمة صنعاء فى منطقة عصر.

>كما استهدفت الطائرات مواقع للمليشيات فى مناطق الحمرة وبران وملح بمديرية نهم شمال شرقى العاصمة والمجاورة لمحافظة مأرب التى تشهد قتالا بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات منذ عدة أسابيع .

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