بالفيديو..لواء شرطة سابق مهاجما المحامى مالك عدلى: "كنت مخبر أمن الدولة"

شن اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، هجومًا عنيفا على المحامي مالك عدلي، بسبب مهاجمته لأمناء الشرطة ووصفه للأحداث بـ"عودة الدولة البوليسية".

وقال "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"،:"إحنا عارفين أصلك وفصلك، كنت مخبر في أمن الدولة، دلوقتي هتعمل فيها أحمد عرابي، لما كانت الغلبة في إيد أمن الدولة كنت راجل أمن الدولة وتحت رجليهم، ودلوقتي لما الشرطة بدأت تترنح هتعمل فيها أحمد عرابي .. أقدر اجيب كشوفتنا فيها المصادر السرية، وعندي رقم البطاقة والفلوس اللي كان بياخدها".

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>فيما رد المحامى والناشط الحقوقي مالك عدلى، قائلاً:"عمرى ما كنت كده و سيبنى أدافع عن بلدى من أمثالك وأنت لواء على نفسك مش عليا وأنا مبخافش".